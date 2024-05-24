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У Бердичеві суд ухвалив рішення про відібрання дітей у батьків, у яких на пожежі загинуло немовля

18:08, 24 травня 2024
З обох батьків суд стягнув аліменти на користь дітей.
У Бердичеві суд ухвалив рішення про відібрання дітей у батьків, у яких на пожежі загинуло немовля
Фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
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Як стало відомо, суд завершив розгляд цивільної справи (№274/7446/23) за позовом органу опіки та піклування Бердичівської міської ради до матері трьох дітей та батька двох молодших дітей про відібрання від них малолітніх дітей віком 13, 3 та півтора року без позбавлення батьківських прав у зв′язку із загрозою для життя.  

З таким позовом орган опіки та  піклування звернувся до суду після того, як у подружжя бердичівлян у жовтні 2023 року під час пожежі, яка сталася у квартирі, де вони винаймали житло, загинуло півторамісячне немовля.

В останнє судове засідання відповідачі не з′явилися. Суд дослідив письмові докази у справі та провів дебати, у яких сторона позивача повністю підтримала свій позов.

Цього ж дня суд прийняв рішення відібрати трьох дітей у обох батьків без позбавлення батьківських прав та стягнути на користь дітей аліменти: з матері  - по 1 500 грн на кожну дитину, з батька – у розмірі 1/3 частини його доходів. Також кожен з подружжя має сплатити судовий збір.

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