У Бердичеві суд ухвалив рішення про відібрання дітей у батьків, у яких на пожежі загинуло немовля

З обох батьків суд стягнув аліменти на користь дітей.

Фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області задовольнив позов органу опіки та піклування про відібрання трьох дітей без позбавлення батьківських прав у матері та батька, у яких восени минулого року у пожежі загинула наймолодша четверта дитина. Також з обох батьків суд стягнув аліменти на користь дітей. Про це повідомляє пресслужба суду. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів.

Як стало відомо, суд завершив розгляд цивільної справи (№274/7446/23) за позовом органу опіки та піклування Бердичівської міської ради до матері трьох дітей та батька двох молодших дітей про відібрання від них малолітніх дітей віком 13, 3 та півтора року без позбавлення батьківських прав у зв′язку із загрозою для життя.

З таким позовом орган опіки та піклування звернувся до суду після того, як у подружжя бердичівлян у жовтні 2023 року під час пожежі, яка сталася у квартирі, де вони винаймали житло, загинуло півторамісячне немовля.

В останнє судове засідання відповідачі не з′явилися. Суд дослідив письмові докази у справі та провів дебати, у яких сторона позивача повністю підтримала свій позов.

Цього ж дня суд прийняв рішення відібрати трьох дітей у обох батьків без позбавлення батьківських прав та стягнути на користь дітей аліменти: з матері - по 1 500 грн на кожну дитину, з батька – у розмірі 1/3 частини його доходів. Також кожен з подружжя має сплатити судовий збір.

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