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В Бердичеве суд принял решение отобрать детей у родителей, у которых при пожаре погиб младенец

18:08, 24 мая 2024
С обоих родителей суд взыскал алименты в пользу детей.
В Бердичеве суд принял решение отобрать детей у родителей, у которых при пожаре погиб младенец
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области удовлетворил иск органа опеки и заботы об отнятии троих детей без лишения родительских прав у матери и отца, у которых осенью прошлого года в пожаре погиб самый младший четвертый ребенок. Также с обоих родителей суд взыскал алименты в пользу детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Как стало известно, суд завершил рассмотрение гражданского дела (№274/7446/23) по иску органа опеки и попечительства Бердичевского городского совета к матери троих детей и отцу двух младших детей об отнятии у них малолетних детей 13, 3 и полтора года без лишения родительских прав в связи с угрозой жизни.

С таким иском орган опеки и попечительства обратился в суд после того, как у супругов в октябре 2023 года во время пожара, произошедшего в квартире, где они снимали жилье, погиб полуторамесячный младенец.

На последнее судебное заседание ответчики не явились. Суд исследовал письменные доказательства по делу и провел дебаты, в которых сторона истца полностью поддержала свой иск.

В этот день суд принял решение отобрать троих детей у обоих родителей без лишения родительских прав и взыскать в пользу детей алименты: с матери - по 1 500 грн на каждого ребенка, с отца - в размере 1/3 части его доходов. Также каждый из супругов должен оплатить судебный сбор.

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