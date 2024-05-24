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У Києві покарали водія, який зупинився на смузі для маршрутних транспортних засобів, відео

16:37, 24 травня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який зупинився на смузі для маршрутних транспортних засобів, відео
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У Солом'янському районі Києва покарали водія автомобіля Vоlkswagen, який зупинився на смузі, призначеній для руху маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, чоловік вже не вперше притягається до відповідальності за керування автомобілем без водійського посвідчення. За рішенням суду чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.

Зазначається, що інспектори склали на порушника відповідні адмінматеріали:

- протокол за ч. 5 ст. 126 (Вдруге протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права);

- винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів) КУпАП.

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