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У Генштабі планують скоротити штат: частину військових переведуть у бойові частини

16:29, 24 травня 2024
Оптимізація штату дозволить усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.
У Генштабі планують скоротити штат: частину військових переведуть у бойові частини
Джерело фото: ukrinform
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Генеральний штаб Збройних Сил України прийняв рішення про оптимізацію штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Планується зменшити особовий склад на 60%, повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський під час брифінгу.

Оптимізація передбачає розформування деяких військових організаційних структур, створення нових, а також оптимізацію існуючих. Це дозволить не лише скоротити штат, а й уникнути дублювання функцій.

Звільнених військовослужбовців планують перерозподілити для удосконалення органів управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойових військових частин. Це надасть можливість здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

«Ми розуміємо, що в умовах війни насамперед повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», – зазначив Острянський.

Крім того, продовжуються заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, включаючи формування Командування Сил безпілотних систем.

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