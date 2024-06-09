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В Україні скасували відключення світла 9 червня

11:06, 9 червня 2024
9 червня вдасться пройти день без графіків відключень електроенергії.
В Україні скасували відключення світла 9 червня
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У неділю, 9 червня, в Україні скасували обмеження світла для побутових та промислових споживачів.  Про це повідомили в «Укренерго».

Там зазначають, що скасування графіків повʼязані зі зниженням споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока атомної електростанції.

В «Укренерго» додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень мали діяти по всій Україні з 20:00 до 22:00.

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