Сменили территориальную подсудность судебных дел Авдеевского городского суда Донецкой области

Подсудность судебных дел Авдеевского городского суда Донецкой области передана Индустриальному районному суду.

Решением Высшего совета правосудия территориальная подсудность судебных дел Авдеевского городского суда Донецкой области с 1 июля 2024 года изменена и передана в Индустриальный районный суд города Днепра. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Отмечается, что ввиду того, что Авдеевская городская территориальная община является временно оккупированной рф территорией Украины, имеются безусловные основания для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности судебных дел указанного суда.

Представление об изменении территориальной подсудности судебных дел внес Председатель Верховного Суда.

"Государственная судебная администрация Украины должна принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам досрочного окончания командировки судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области Сергея Пронина и его командировки в Индустриальный районный суд для осуществления правосудия", - сообщили в Высшем совете правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.