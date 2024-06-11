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Змінили територіальну підсудність судових справ Авдіївського міського суду Донецької області

17:20, 11 червня 2024
Підсудність судових справ Авдіївського міського суду Донецької області передано до Індустріального районного суду.
Змінили територіальну підсудність судових справ Авдіївського міського суду Донецької області
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Рішенням Вищої ради правосуддя територіальну підсудність судових справ Авдіївського міського суду Донецької області з 1 липня 2024 року змінено та передано до Індустріального районного суду міста Дніпро. Про це йдеться у повідомленні ВРП. 

Зазначається, що з огляду на те, що Авдіївська міська територіальна громада наразі є тимчасово окупованою рф територією України, наявні безумовні підстави для розгляду питання про зміну територіальної підсудності судових справ вказаного суду.

Подання про зміну територіальної підсудності судових справ вніс Голова Верховного Суду.

"Державна судова адміністрація України має вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань щодо дострокового закінчення відрядження судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Сергія Проніна та його відрядження до Індустріального районного суду для здійснення правосуддя", - повідомили у Вищій раді правосуддя.

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