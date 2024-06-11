Україну вперше обрали до складу Комітету охорони культурної спадщини ЮНЕСКО

Держава вступає на посаду на чотирирічний термін.

Фото: mcip.gov.ua

У вівторок, 11 червня, Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Держава вступає на посаду на чотирирічний термін.

Мінкульт зазначає, що українську делегацію обрали під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у місті Париж.

«Ми прагнутимемо підвищувати повагу до живої спадщини, приділяти максимум уваги до охорони нематеріальної культурної спадщини України, яка є складовою національної безпеки, побудови сталого миру та культурної злагоди, а отже – базовим пріоритетом України», – зазначила заступниця міністра культури Анастасія Бондар.

Країни-учасниці разом займаються підготовкою рекомендацій для охорони культурної спадщини. Кожна з них укладає переліки об’єктів нематеріальної спадщини, які потрібно періодично оновлювати.

Крім того, держави сприяють науковим, технічним та мистецтвознавчим дослідженням і використанню Фонду всесвітньої спадщини. Країни зобов'язані не завдавати шкоди спадщині на території інших учасниць.

Свою кандидатуру до комітету Україна подала наприкінці 2023 року.

«Ратифікована Україною у 2008 році Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини сприяє ефективній охороні нематеріальної культурної спадщини на місцевому, національному, міжнародному рівнях, забезпечує повагу до неї, підвищення обізнаності про її важливість та визнання.

Обрання України до Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини не лише сприяє позитивному іміджу держави, а й надасть можливість сприяти ефективному досягненню та виконанню цілей Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, а також зобов’язань, взятих на себе Україною, з виконання Конвенції», — вказують в Мінкульті.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський призначив нову голову Нацкомісії у справах ЮНЕСКО.

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