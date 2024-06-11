Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя 11 червня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Вирішено звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Ковчежнюка Василя Миколайовича – з посади судді Гайсинського районного суду Вінницької області;

Цаберябого Бориса Миколайовича – з посади судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області.

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