Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия 11 июня рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Решено уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Ковчежнюк Василий Николаевич – с должности судьи Гайсинского районного суда Винницкой области;

Цаберябого Бориса Николаевича – с должности судьи Криничанского районного суда Днепропетровской области.

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