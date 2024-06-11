Украину впервые избрали в состав Комитета охраны культурного наследия ЮНЕСКО

Государство вступает в должность на четырехлетний срок.

Фото: mcip.gov.ua

Во вторник, 11 июня, Украину впервые избрали в состав Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Государство вступает в должность на четырехлетний срок.

Минкульт отмечает, что украинская делегация была избрана во время 10-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в городе Париж.

«Мы будем стремиться повышать уважение к живому наследию, уделять максимум внимания охране нематериального культурного наследия Украины, которая является составной частью национальной безопасности, построения устойчивого мира и культурного согласия, а значит – базовым приоритетом Украины», – отметила заместитель министра культуры Анастасия Бондар.

Страны-участники вместе занимаются подготовкой рекомендаций по охране культурного наследия. Каждое из них составляет перечни объектов нематериального наследия, которые нужно периодически обновлять.

Кроме того, государства способствуют научным, техническим и искусствоведческим исследованиям и использованию Фонда всемирного наследия. Страны обязаны не наносить вреда наследству на территории других участниц.

Свою кандидатуру в комитет Украина подала в конце 2023 года.

«Ратифицирована Украиной в 2008 году Конвенция об охране нематериального культурного наследия способствует эффективной охране нематериального культурного наследия на местном, национальном, международном уровнях, обеспечивает уважение к нему, повышение осведомленности о его важности и признании.

Избрание Украины в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия не только способствует положительному имиджу государства, но и позволит способствовать эффективному достижению и выполнению целей Конвенции об охране нематериального культурного наследия, а также обязательств, взятых на себя Украиной, по выполнению Конвенции», – указывают в Минкульте.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО.

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