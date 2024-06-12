Підвищення тарифів на електроенергію: розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично

У звʼязку з підвищенням тарифів на електроенергію, розмір житлово-комунальних субсидій і пільг буде перераховано їх отримувачам автоматично.

У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію розмір житлово-комунальних субсидій і пільг буде перераховано їх отримувачам автоматично. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

«Звертаємо увагу, що програма житлових субсидій продовжує діяти. Навіть під час війни держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує. Тому через зростання тарифів на електроенергію розмір житлової субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, а середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн.

Крім того, ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги, і їхній середньорічний розмір становив 1300 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня запровадили нові тарифи на електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня. Єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт.

Додамо, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий тариф 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість електроенергії, яка на сьогодні становить 7−8 грн/кВт-год.

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