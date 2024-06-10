Ринкова вартість електроенергії становить 7-8 грн/кВт-год, новий тариф її не покриває, — Денис Шмигаль

Новий тариф у 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий тариф 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість електроенергії, яка на сьогодні становить 7−8 грн/кВт-год.

«Навіть це підвищення не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7−8 грн. Ми встановили тариф 4,32 виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго. Плюс входить собівартість доставки людям з двох компонентів. І це найнижча собівартість найдешевшої електроенергії, яка є у нас у державі і яка сьогодні доступна», — зазначив Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, держава платить близько 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення.

Прем’єр також наголосив, що тариф 4,32 грн/кВт-год зафіксовано на один рік, він забезпечений субсидіями.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня запровадили нові тарифи на електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня. Єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт.

Додамо, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії.

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