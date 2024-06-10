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Рыночная стоимость электроэнергии составляет 7-8 грн/кВт-ч, новый тариф ее не покрывает, — Денис Шмыгаль

11:27, 10 июня 2024
Новый тариф в 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость электроэнергии.
Рыночная стоимость электроэнергии составляет 7-8 грн/кВт-ч, новый тариф ее не покрывает, — Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый тариф 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость электроэнергии, которая на сегодняшний день составляет 7-8 грн/кВт-ч.

 «Даже это повышение не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 грн. Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго. Плюс входит себестоимость доставки людям из двух компонентов. И это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая есть у нас в государстве и сегодня доступна», — отметил Шмыгальв эфире телемарафона.

По его словам, государство платит около 90 млрд. грн. для того, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения.

Премьер также отметил, что тариф 4,32 грн/кВт-ч зафиксирован на один год, он обеспечен субсидиями.

Напомним, в Украине с 1 июня были введены новые тарифы на электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая. Единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт.

Добавим, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии.

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