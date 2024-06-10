10 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения – в Укрэнерго сообщили о ситуации

Графики почасовых отключений будут действовать во всех областях с 16:00 до 22:00.

В Киеве будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. В целом, в Укрэнерго сообщили, что графики почасовых отключений будут действовать во всех областях с 16:00 до 22:00.

«Главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей», - говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго сообщили, что на Сумщине возобновили питание всех потребителей, обесточенных ночью по техническим причинам. Кроме того, к утру обесточено 10 населенных пунктов в 2 областях из-за непогоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.