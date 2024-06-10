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Владельцев участков, на которых расположены фортификационные сооружения, будут освобождать от налогообложения

13:09, 10 июня 2024
В связи со строительством фортификационных сооружений некоторые земельные участки не могут использоваться собственниками, но они продолжают облагаться налогом.
Владельцев участков, на которых расположены фортификационные сооружения, будут освобождать от налогообложения
Источник фото: СМИ
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Для владельцев земельных участков, на которых расположены фортификационные сооружения, наработали алгоритм действий для освобождения от налогообложения.

Как сообщили в Минреинтеграции, в связи со строительством фортификационных сооружений на приграничных территориях Харьковщины некоторые земельные участки не могут использоваться собственниками. В то же время, они продолжают облагаться налогом.

Для решения этого вопроса Минреинтеграции совместно с Минагрополитики, Минфином, Государственной налоговой службой Украины и Харьковской ОВА разработали согласованный алгоритм действий. В соответствии с ним владельцев участков, на которых расположены или могут быть расположены фортификационные сооружения, будут освобождать от уплаты земельного налога.

В Минреинтеграции объяснили, что это будет происходить с учетом решений Совета обороны Харьковской области и в соответствии с решениями местных советов по установлению налоговых льгот.

Совет обороны Харьковской области будет утверждать перечень участков, на которых обустраиваются оборонные сооружения, и будет передавать его местным советам. Они будут принимать решение об установлении налоговых льгот и будут посылать эту информацию в Государственную налоговую службу», - говорится в объяснении.

Заинтересованным сторонам было поручено оперативно отработать вопрос освобождения от налогообложения владельцев таких земельных участков с применением согласованного алгоритма действий.

Ранее стало известно, что ГНС урегулировала вопрос относительно налоговых накладных на прифронтовых территориях.

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