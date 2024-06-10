Власників ділянок, на яких розташовані фортифікаційні споруди, звільнятимуть від оподаткування

У зв’язку з будівництвом фортифікаційних споруд деякі земельні ділянки не можуть використовуватися власниками, але вони продовжують оподатковуватися.

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Для власників земельних ділянок, на яких розташовані фортифікаційні споруди, напрацювали алгоритм дій для звільнення від оподаткування.

Як повідомили у Мінреінтеграції, у зв’язку з будівництвом фортифікаційних споруд на прикордонних територіях Харківщини деякі земельні ділянки не можуть використовуватися власниками. Водночас вони продовжують оподатковуватися.

Для вирішення цього питання Мінреінтеграції спільно з Мінагрополітики, Мінфіном, Державною податковою службою України та Харківською ОВА розробили узгоджений алгоритм дій. Відповідно до нього власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди, звільнятимуть від сплати земельного податку.

У Мінреінтеграції пояснили, що це відбуватиметься з урахуванням рішень Ради оборони Харківської області та відповідно до рішень місцевих рад про встановлення податкових пільг.

«Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам. Вони ухвалюватимуть рішення про встановлення податкових пільг та надсилатимуть цю інформацію до Державної податкової служби», - сказано у поясненні.

Зацікавленим сторонам доручили оперативно відпрацювати питання звільнення від оподаткування власників таких земельних ділянок із застосуванням узгодженого алгоритму дій.

Раніше стало відомо, що ДПС врегульовала питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях.

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