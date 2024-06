Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо йде у відставку через провал на виборах

Прем’єр Бельгії, що головує в ЄС, йде у відставку.

Джерело фото: BELGA

Очільник уряду Бельгії Александер де Кроо йде у відставку. Бельгійська «Le Soir» наводить заяву де Кроо, яку прем’єр зробив 9 червня.

«Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем’єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні. We will be back», – заявив він.

Александер де Кроо привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму. На національних виборах N-VA взяли понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD – менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

Також ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів – нижньої палати французького парламенту і призначення дострокових парламентських виборів на 30 червня і 7 липня.

