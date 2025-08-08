Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурорам можуть повернути аналог класних чинів – ранги. Відповідний законопроект 13603 зареєструвала група народних депутатів – Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Сергій Іонушас та Володимир Захарченко.

Свого часу під час прийняття змін до законодавства про прокуратуру були скасовані класні чини для прокурорів. Скасування класних чинів, як і форми прокурорів, було реакцією на необхідність зробити прокуратуру більш цивільною.

На думку ж ініціаторів законопроекту, зараз потрібно надати заохочення і стимули у роботі прокурорів, «які позитивно вплинуть на показники їх діяльності, ефективне процесуальне керівництво, притягнення винних осіб до відповідальності тощо».

Одним зі стимулів, на думку депутатів, може стати присвоєння працівникам органів прокуратури державних рангів.

Нині Законом «Про прокуратуру» не передбачено присвоєння прокурорам класних чинів, державних рангів чи інших спеціальних звань, в залежності від стажу роботи або займаної посади. «Вважаємо, що відсутність у прокурорів спеціальних звань дискримінує права прокурорів поряд з іншими працівниками публічної служби» – підкреслили депутати.

За їх словами, Закон «Про прокуратуру» чи не єдиний з усіх законів, які регулюють проходження професійної публічної та державної служби (за винятком політичних посад), який не передбачає такого елементу службової кар’єри.

Також, на думку депутатів, доречним видається закріплення у законі символіки прокуратури та знаків розрізнення прокурорів.

Як писала «Судово-юридична газета», подібні спроби повернути чини вже були. До прикладу, це було пропоноване законопроектом 3062 (тоді пропонувалося також повернути відповідну надбавку за чин) у 2020 році, законопроектами 9452 та 9452-1 у 2023 році (також йшлося про надбавку). Але відповідні спроби тоді нічим не завершилися.

До прикладу, законопроект 9452-1 також подавали Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Сергій Іонушас, але він досі на опрацюванні в комітеті.

На відміну від попереднього, у їх новому законопроекті 13603 про надбавку за ранг не йдеться.

Хто та як буде присвоювати прокурорам ранги

Отже, пропонується встановити, що Генпрокурор присвоює державні ранги прокурорам згідно з законом та Положенням про державні ранги прокурорів. Також Генпрокурор вносить подання Президенту про присвоєння прокурорам державних рангів – Державного радника юстиції 1, 2 і 3 рангів.

Закон про прокуратуру пропонується доповнити нормою, що державні ранги прокурорів є видом спеціальних звань.

Порядок присвоєння, пониження або позбавлення державних рангів прокурорів визначається законом та Положенням, яке затверджується Генпрокурором.

Державні ранги прокурорів присвоюються одночасно з призначенням на посаду прокурора, а в разі встановлення випробування (стажування) – після закінчення його строку.

Прокурору, який вперше призначається на посаду прокурора, присвоюється найнижчий ранг. Присвоєння чергового рангу здійснюється в послідовному порядку, з урахуванням ділових і особистих якостей, відповідно до посади прокурора, яку він обіймає, та стажу роботи в органах прокуратури.

Державні ранги прокурорів – Державний радник юстиції 1, 2 і 3 рангів присвоюються Президентом, інші державні ранги прокурорів – Генпрокурором.

Прокурори, яким присвоєно державні ранги, перебувають у них довічно. У випадках, передбачених законом та Положенням, прокурора може бути понижено або позбавлено рангу.

Відомості про присвоєння, пониження та позбавлення рангу вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У випадку звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади на підставі подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, або Вищої ради правосуддя, він одночасно позбавляється державного рангу прокурора.

До видів дисциплінарних стягнень пропонується додати:

пониження державного рангу прокурора на один ранг;

звільнення з посади прокурора та з органу прокуратури.

У перехідних положеннях пропонується установити, що співвідношення між державними рангами прокурорів та класними чинами працівників органів прокуратури, які були присвоєні до набрання чинності цим Законом, визначається Генеральним прокурором.

Співвідношення між державними рангами прокурорів та рангами державних службовців, рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється Кабміном для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади прокурорів, на яких може бути присвоєно нижчий державний ранг прокурора. У такому разі особі присвоюється державний ранг прокурора на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

Вплив на пенсійне забезпечення

Особи, звільнені з посади прокурора та органу прокуратури в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину (державного рангу) або позбавлені класного чину (державного рангу) за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років.

Права на одержання пенсії позбавляються також особи, звільнені з посади прокурора та органу прокуратури у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах.

Символіка та знаки розрізнення

Крім того, у законі пропонується прописати, що органи прокуратури мають єдину символіку: емблему та прапор. Опис, малюнок та порядок їх використання затверджуються Президентом.

Особливості використання органами прокуратури та державними установами, що функціонують при Офісі Генпрокурора, емблеми та прапора органів прокуратури визначаються Генпрокурором.

Прокурор під час виконання службових обов'язків має дотримуватися ділового стилю одягу. Знаки розрізнення державних рангів прокурорів а також порядок їх носіння, встановлюються та затверджуються Генпрокурором.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.