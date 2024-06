Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо уходит в отставку из-за провала на выборах

Премьер Бельгии, что председательствует в ЕС, уходит в отставку.

Источник фото: BELGA

Глава правительства Бельгии Александер де Кроо уходит в отставку. Бельгийская «Le Soir» приводит заявление де Кроо, которое премьер сделал 9 июня.

«Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я буду премьер-министром в отставке. Но либералы сильные. We will be back», – заявил он.

Александер де Кроо поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, придерживающуюся идеологии фламандского национализма. На национальных выборах N-VA взяли свыше 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD – менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.

Также мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты французского парламента и назначении досрочных парламентских выборов на 30 июня и 7 июля.

