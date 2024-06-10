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Макрон распустил парламент Франции и объявил досрочные выборы

08:08, 10 июня 2024
Эммануэль Макрон заявил о роспуске парламента после победы ультраправой партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент.
Макрон распустил парламент Франции и объявил досрочные выборы
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента и назначении досрочных парламентских выборов на 30 июня и 7 июля. Об этом сообщает Le Figaro.

Он выступил с обращением к нации после того, как объявили результаты экзитполов на выборах в Европарламент. Экзитполы предполагают победу партии "Национальное объединение", лидером которой была Марин Ле Пен.

"Я решил вернуть вам выбор вашего парламентского будущего. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия. Я услышал ваше сообщение и не оставлю его без ответа", - объявил президент Франции.

Макрон сказал, что он не может делать вид, что ничего не произошло, что результаты выборов в ЕС не являются хорошими для его правительства, а также рост голосов за Ультраправое "Национальное объединение" представляет опасность для Франции и Европы.

Первый тур внеочередных выборов состоится 30 июня, второй – 7 июля.

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