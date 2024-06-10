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При каких условиях может быть расторгнут трудовой договор с нефиксированным рабочим временем

08:53, 10 июня 2024
В трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем могут устанавливаться дополнительные основания для его прекращения.
При каких условиях может быть расторгнут трудовой договор с нефиксированным рабочим временем
Фото из открытых источников
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, при каких условиях может быть расторгнут трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Основания для прекращения трудовых отношений определены статьями 36, 38, 39, 40 и 41 КЗоТ Украины, а также в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем могут устанавливаться дополнительные основания для его прекращения, которые должны быть связаны со способностями или поведением работника или другими причинами. экономического, технологического, структурного или аналогичного характера

Раньше мы писали, можно ли уволить с работы женщину, имеющую ребенка с инвалидностью, во время войны.

Также известно, можно ли уволить работника, отказавшегося работать в связи с изменением существенных условий труда в период военного положения.

А еще сообщалось, можно ли уволить работника, трудовой договор с которым приостановлен.

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