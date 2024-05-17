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Чи можна звільнити працівника, трудовий договір із яким призупинений

23:34, 17 травня 2024
Законодавство не забороняє припиняти трудові відносини з працівником під час призупинення дії трудового договору.
Чи можна звільнити працівника, трудовий договір із яким призупинений
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Державна служба з питань праці роз’яснила, чи можна звільнити працівника, трудовий договір із яким призупинений.

Посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області зазначили, що законодавство не забороняє припиняти трудові відносини з працівником під час призупинення дії трудового договору.

Тому працівник може звільнитися за власним бажанням, або ж роботодавець має право звільнити його за іншими підставами, передбаченими Кодексом законів про працю України, зокрема за угодою сторін. Інспектори також звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників із інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

Раніше ми писали, чи можна звільнити працівника, який відмовився працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану.

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