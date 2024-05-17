Законодательство не запрещает прекращать трудовые отношения с работником при остановке действия трудового договора.

Государственная служба по труду разъяснила, можно ли уволить работника, трудовой договор с которым приостановлен.

Чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области отметили, что законодательство не запрещает прекращать трудовые отношения с работником при приостановлении действия трудового договора.

Поэтому работник может уволиться по собственному желанию, или работодатель имеет право уволить его по другим основаниям, предусмотренным Кодексом законов о труде Украины, в частности по соглашению сторон. Инспекторы также обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

Ранее мы писали, можно ли уволить работника, отказавшегося работать в связи с изменением существенных условий труда в период военного положения.

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