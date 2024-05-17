Переправляли мужчин в Венгрию за 6 тысяч долларов вне пункта пропуска: разоблачены два участника схемы

Фигуранты предоставляли мужчинам специальные маскировочные плащи, которые служили им средством конспирации и делали их незаметными для патрулирующих границу дронов.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, которые организовали схему переправки военнообязанных в Венгрию за 6 тысяч долларов.

В частности, злоумышленникам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые предлагали мужчинам пересечь границу с Венгрией. Так, один из участников схемы, 30-летний житель Киевщины, подыскивал военнообязанных мужчин, которые хотели уехать из Украины и за 6 тысяч долларов предлагал им пересечь границу за пределами пункта пропуска.

«Фигурант уверял «клиентов», что имеет устойчивые связи с работниками Госпогранслужбы, поэтому проблем с незаконным пересечением границы не возникнет. Он объяснял, как это сделать и кто может им помочь, за что получал свою часть средств от «клиентов». После чего для организации пересечения границы отправлял «клиентов» поездом в г. Берегово Закарпатской области», — отметили в прокуратуре.

Второй подозреваемый встречал мужчин на вокзале в г. Берегово Закарпатской области и доставлял их в «пункт ожидания» – размещал «клиентов» в номерах гостиниц, а затем доставлял их к месту незаконного пересечения границы Украины и предоставлял дополнительные инструкции.

При этом фигуранты снабжали мужчин специальными маскировочными плащами, которые служили им средством конспирации и делали их незаметными для патрулирующих границу дронов. В Венгрии уклонистов должен был встречать другой участник группы.

Во время переправки четырех человек в точку отправления, в направлении пункта контроля Лужанка на границе с Венгрией, фигуранты были остановлены и задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время двоим участникам сообщено о подозрении.

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