Переправляли чоловіків до Угорщини за 6 тисяч доларів поза пунктом пропуску: викрито двох учасників схеми

Фігуранти надавали чоловікам спеціальні маскувальні плащі, які слугували їм засобом конспірації та робили їх непомітними для дронів, що патрулюють кордон.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам, які організували схему переправлення військовозобов’язаних до Угорщини за 6 тисяч доларів.

Зокрема, зловмисникам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані пропонували чоловікам перетнути кордон з Угорщиною. Так, один з учасників схеми, 30-річний мешканець Київщини, підшуковував військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли поїхати з України та за 6 тисяч доларів пропонував їм перетнути кордон поза межами пункту пропуску.

«Фігурант запевняв «клієнтів», що має стійкі зв’язки з працівниками Держприкордонслужби, тому проблем з незаконним перетином кордону не виникне. Він пояснював як це зробити і хто може їм допомогти, за що отримував свою частину коштів від «клієнтів». Після чого, для організації перетину кордону відправляв «клієнтів» поїздом у м. Берегове Закарпатської області», — зазначили у прокуратурі.

Другий підозрюваний зустрічав чоловіків на вокзалі у м. Берегове Закарпатської області та доставляв їх в «пункт очікування» – розміщував «клієнтів» в номерах готелів, а згодом доставляв їх до місця незаконного перетину кордону України та надавав додаткові інструкції.

При цьому фігуранти забезпечували чоловіків спеціальними маскувальними плащами, які слугували їм засобом конспірації та робили їх непомітними для дронів, що патрулюють кордон. В Угорщині ухилянтів мав зустрічати інший учасник групи.

Під час переправлення чотирьох осіб до «точки відправлення», у напрямку пункту контролю Лужанка на кордоні з Угорщиною, фігуранти були зупинені та затримані правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі двом учасникам повідомлено про підозру.

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