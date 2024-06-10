У трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розʼяснило, за яких умов може бути розірваний трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Підстави для припинення трудових відносин визначені статтями 36, 38, 39, 40 і 41 КЗпП України, а також у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення, які повинні бути пов’язані із здібностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру.

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