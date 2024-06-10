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Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд: роз’яснення

07:55, 10 червня 2024
Медичний огляд обов’язковий для деяких категорій працівників.
Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд: роз’яснення
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розʼяснило, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд.

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

  • зайнятих на важких роботах;
  • роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  • на роботах, де є потреба у професійному доборі;
  • осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

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