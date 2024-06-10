Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд: роз’яснення

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розʼяснило, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд.
Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:
Раніше ми писали, чи може штатний працівник на лікарняному виконувати роботу за цивільно-правовим договором за своєю ж посадою.
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