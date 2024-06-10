Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд: роз’яснення

Медичний огляд обов’язковий для деяких категорій працівників.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розʼяснило, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд.

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

зайнятих на важких роботах;

роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;

на роботах, де є потреба у професійному доборі;

осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Раніше ми писали, чи може штатний працівник на лікарняному виконувати роботу за цивільно-правовим договором за своєю ж посадою.

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