Для каких категорий работников обязателен медицинский осмотр: разъяснение

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, для каких категорий работников обязателен медицинский осмотр.
Медицинский осмотр обязателен для следующих категорий работников:
Ранее мы писали, может ли штатный работник на больничном выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.
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