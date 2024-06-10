Для каких категорий работников обязателен медицинский осмотр: разъяснение

Медицинский осмотр обязателен для некоторых категорий работников.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, для каких категорий работников обязателен медицинский осмотр.

Медицинский осмотр обязателен для следующих категорий работников:

занятых на тяжелых работах;

работах с вредными или опасными условиями труда;

на работах, где есть потребность в профессиональном отборе;

лиц до 21 года (независимо от профессии и вида деятельности).

Ранее мы писали, может ли штатный работник на больничном выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.

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