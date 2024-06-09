В Одессе водитель на скорости влетел в людей на пешеходном переходе, видео

Автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе в Одессе.

Иллюстративное фото

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В Одессе водитель скорости влетел в людей на пешеходном переходе. Видео аварии распространяется в сети.

Как указано, авария произошла вблизи ТРЦ "Ривьера".

По данным местных пабликов, госпитализировали 4 человека, некоторые из пострадавших в достаточно тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции пока не комментировали ДТП.

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