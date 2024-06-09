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Украинский военный самолет впервые нанес удар по цели на территории рф, — СМИ

20:08, 9 июня 2024
В Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел.
Украинский военный самолет впервые нанес удар по цели на территории рф, — СМИ
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Украинский военный самолет впервые нанес удар по цели на территории рф. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

Так, в районе Белгорода 9 июня был поражен командный пункт, а также 8 июня Силы обороны поразили российский десантный корабль в Азовском море.

«Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, произведенное ВВС Украины по цели на территории рф», — указывает источник.

По данным Sky News, непонятно, какой тип боеприпасов был использован при атаке, а также было ли это западное оружие.

Источник также сообщил, что в субботу вечером украинские силы нанесли «скоординированный удар» по российскому десантному кораблю, недавно переместившемуся в Азовское море с Черного моря.

Судно стало пятым из семи десантных кораблей класса «Ропуха», которые были утоплены или «приведены в негодность» в результате украинских атак, сообщил источник.

По словам собеседника, россияне используют такие корабли для переправки боеприпасов и материалов в оккупированный Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта.

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