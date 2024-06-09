Украинский военный самолет впервые нанес удар по цели на территории рф, — СМИ

В Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел.

Украинский военный самолет впервые нанес удар по цели на территории рф. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

Так, в районе Белгорода 9 июня был поражен командный пункт, а также 8 июня Силы обороны поразили российский десантный корабль в Азовском море.

«Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, произведенное ВВС Украины по цели на территории рф», — указывает источник.

По данным Sky News, непонятно, какой тип боеприпасов был использован при атаке, а также было ли это западное оружие.

Источник также сообщил, что в субботу вечером украинские силы нанесли «скоординированный удар» по российскому десантному кораблю, недавно переместившемуся в Азовское море с Черного моря.

Судно стало пятым из семи десантных кораблей класса «Ропуха», которые были утоплены или «приведены в негодность» в результате украинских атак, сообщил источник.

По словам собеседника, россияне используют такие корабли для переправки боеприпасов и материалов в оккупированный Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта.

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