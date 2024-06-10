В Херсонской области мошенники выманивали деньги из водителей такси: как действовала схема

Мошенники просили водителей об услуге – заехать в гипермаркет и приобрести продукты, рассчитаться за все обещали на месте.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Херсонской области прекращена преступная деятельность лиц, обманывавших водителей такси. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые – организатор мошеннической схемы и его сообщники, которые выманивали и присваивали деньги водителям такси.

Отмечено, что фигуранты зарегистрировались в одном из приложений заказа услуг такси.

Они звонили по телефону водителям и намеренно вводили их в заблуждение. По дороге к месту вызова просили об услуге – заехать в гипермаркет и приобрести продукты, рассчитаться за все обещали на месте. Как только этот крючок срабатывал, к водителям поступала еще одна просьба – пополнить мобильный телефон.

Потерпевшие вносили средства, пополняя абонентские номера, которые им диктовал участник мошеннической схемы.

По прибытию по месту вызова связь с мошенниками исчезала. Сами подозреваемые после получения денег на номер абонента выводили их на банковские карты и распределяли между собой.

В настоящее время правоохранителями проверяется причастность подозреваемых к минимум 30 таким эпизодам.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычисляемой техники трем местным жителям (ч. 4 ст. 190 УК Украины)» , – говорится в сообщении.

Двум из подозреваемых избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Продолжаются необходимые следственные действия и устанавливаются другие граждане, возможно пострадавшие от действий фигурантов.

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