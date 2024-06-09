Не стоит «изливать душу»: мошенники могут украсть данные с помощью чат-ботов на основе искусственного интеллекта

Никогда не сообщайте пароли или другие учетные данные для аутентификации ИИ-ботам.

Эксперты в области кибербезопасности объяснили, как пользователям следует применять ботов на основе искусственного интеллекта, чтобы не стать жертвой преступников в сети. Об этом сообщает The Sun.

Советник по глобальной кибербезопасности компании ESET Джейк Мур отметил, что ИИ-модели, на которых основаны чат-боты, в большинстве своем безопасны, но существуют и «подводные камни».

По мнению экспертов, риск заключается в том, что вся информация, поступающая от пользователей ботам, может быть раскрыта. Все данные хранятся на серверах и потенциально их можно сломать. В этом случае хакеры получат доступ к самой сокровенной информации. Кладка просит пользователей не «выливать душу» чат-ботам.

Важно быть внимательными при использовании чат-ботов, не шифрующих переписку.

Известно, что шифрование «искажает» разговоры, поэтому никто не может их прочесть. Доступ к данным может получить только тот, у кого есть ключ для расшифровки.

Например, OpenAI защитила все чаты ChatGPT сквозным шифрованием для платных и бесплатных пользователей. Но некоторые приложения могут взимать плату за шифрование или не предлагать его вообще.

«Никогда не делитесь конфиденциальной информацией с чат-ботом, – говорит Мартин Дж. Кремер, эксперт по кибербезопасности в KnowBe4. – Возможно, вам придется поделиться кодом бронирования рейса или частью своего адреса с чат-ботом авиакомпании, но вы всегда можете позвонить оператору вместо того, чтобы использовать бот. Никогда не сообщайте пароли или другие учетные данные для проверки подлинности ШИ-ботам. Не делитесь с ними своими личными мыслями и интимными подробностями».

Ранее стало известно, что ученые создали искусственный интеллект, понимающий сарказм: его обучали на сериалах «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Также ученые выяснили, что искусственный интеллект способен к обману.

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