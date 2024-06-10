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75 тысяч гривен за освобождение от арендной платы: подозревают исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Полтавского облсовета

07:18, 10 июня 2024
Чиновник предложил заключить дополнительное соглашение, которое предоставило бы возможность освободить предпринимателя от арендной платы за пользование помещением на несколько месяцев.
75 тысяч гривен за освобождение от арендной платы: подозревают исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Полтавского облсовета
Фото: Полтавская областная прокуратура
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Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Полтавского облсовета подозревается в требовании неправомерной выгоды за освобождение от арендной платы. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, к исполняющему обязанности директора обратился предприниматель с просьбой расторгнуть заключенный договор аренды недвижимого имущества из-за убыточности хозяйственной деятельности. В свою очередь, чиновник предложил заключить дополнительное соглашение, которое бы предоставило возможность освободить предпринимателя от арендной платы за пользование помещением на несколько месяцев.

Отмечается, что цена вопроса составляла 75 тысяч гривен.

Правоохранители задержали исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий Полтавского областного совета в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пока ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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