75 тисяч гривень за звільнення від орендної плати: підозрюють виконувача обов’язків директора комунального підприємства Полтавської облради

Посадовець запропонував укласти додаткову угоду, яка б надала можливість звільнити підприємця від орендної плати за користування приміщенням на кілька місяців.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Виконувача обов’язків директора комунального підприємства Полтавської облради підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за звільнення від орендної плати. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, до виконувача обов’язків директора звернувся підприємець із проханням розірвати укладений договір оренди нерухомого майна через збитковість господарської діяльності. Натомість посадовець запропонував укласти додаткову угоду, яка б надала можливість звільнити підприємця від орендної плати за користування приміщенням на кілька місяців.

Зазначається, що ціна «питання» становила 75 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків директора одного з комунальних підприємств Полтавської обласної ради в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

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