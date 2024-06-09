Який термін дії рецепту на «Доступні ліки»: нагадування

Відлік йде з дати створення електронного рецепту.

Препарати з програми «Доступні ліки», призначені лікарем, необхідно приймати безперервно. Тому важливо контролювати їх наявність та вчасно звертатися за новим рецептом. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Іноді лікарського засобу, який пацієнтам потрібно отримати за електронним рецептом, може не бути в аптеці. У таких випадках пацієнтам зазвичай пропонують замовити в аптеці необхідний препарат.

Термін дії електронного рецепту тепер становить:

- 10 календарних днів — на наркотичні лікарські засоби;

- 30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки»;

- 90 календарних днів — на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.

Відлік йде з дати створення такого е-рецепту. Тобто, коли лікар поставив електронний підпис. Тож цього часу достатньо, щоб отримати потрібні ліки у найближчій аптеці.

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