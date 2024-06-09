Какой срок действия рецепта на «Доступные лекарства»: напоминание

Отсчет идет с даты создания электронного рецепта.

Препараты из программы «Доступные лекарства», назначенные врачом, необходимо принимать непрерывно. Поэтому важно контролировать их наличие и обращаться за новым рецептом. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Иногда лекарственное средство, которое пациентам нужно получить по электронному рецепту, может не быть в аптеке. В таких случаях пациентам обычно предлагается заказать в аптеке необходимый препарат.

Срок действия электронного рецепта теперь составляет:

- 10 календарных дней – на наркотические лекарственные средства;

- 30 календарных дней – на лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства»;

- 90 календарных дней — на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Отсчет идет с даты создания такого е-рецепта. То есть, когда врач поставил электронную подпись. Так что этого времени достаточно, чтобы получить нужное лекарство в ближайшей аптеке.

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