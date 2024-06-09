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Не варто «виливати душу»: шахраї можуть вкрасти дані з допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту

21:21, 9 червня 2024
Ніколи не повідомляйте паролі або інші облікові дані для аутентифікації ШІ-ботам.
Не варто «виливати душу»: шахраї можуть вкрасти дані з допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту
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Експерти у сфері кібербезпеки пояснили, як користувачам слід застосовувати ботів на основі штучного інтелекту, щоб не стати жертвою злочинців у мережі. Про це повідомляє The Sun.

Радник із глобальної кібербезпеки компанії ESET Джейк Мур зазначив, що ШІ-моделі, на яких засновані чат-боти, здебільшого безпечні, але існують і «підводні камені».

На думку експертів, ризик полягає в тому, що вся інформація, яка надходить від користувачів ботам, може бути розкрита. Усі ці дані зберігаються на серверах і потенційно їх можна зламати. У такому разі хакери отримають доступ до найпотаємнішої інформації. Мур просить користувачів не «виливати душу» чат-ботам.

Важливо бути уважними під час використання чат-ботів, які не шифрують листування.

Відомо, що шифрування «спотворює» розмови, тому ніхто не може їх прочитати. Доступ до даних може отримати лише той, у кого є ключ для розшифрування.

Наприклад OpenAI захистила всі чати ChatGPT наскрізним шифруванням для платних і безкоштовних користувачів. Але деякі додатки можуть стягувати плату за шифрування, або не пропонувати його взагалі.

«Ніколи не діліться конфіденційною інформацією з чат-ботом, — каже Мартін Дж. Кремер, експерт із кібербезпеки в KnowBe4. — Можливо, вам доведеться поділитися кодом бронювання рейсу або частиною своєї адреси з чат-ботом авіакомпанії, але ви завжди можете зателефонувати операторові замість того, щоб використовувати бот. Ніколи не повідомляйте паролі або інші облікові дані для автентифікації ШІ-ботам. Не діліться з ними своїми особистими думками та інтимними подробицями».

Раніше стало відомо, що вчені створили штучний інтелект, який розуміє сарказм: його навчали на серіалах «Друзі» та «Теорія великого вибуху».

Також вчені з’ясували, що штучний інтелект здатен до обману.

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