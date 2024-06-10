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На Херсонщині шахраї виманювали гроші з водіїв таксі: як діяла схема

07:36, 10 червня 2024
Шахраї просили водіїв про послугу - заїхати у гіпермаркет і придбати харчі, розрахуватися за все обіцяли на місці.
На Херсонщині шахраї виманювали гроші з водіїв таксі: як діяла схема
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Херсонщині припинено злочинну діяльність осіб, які ошукували водіїв таксі. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані – організатор шахрайської схеми та його спільники, які виманювали та привласнювали гроші водіїв таксі.

Зазначається, що фігуранти зареєструвалися в одному з додатків замовлення послуг таксі.

Вони телефонували водіям і навмисно вводили їх в оману. Дорогою до місця виклику просили про послугу - заїхати у гіпермаркет і придбати харчі, розрахуватися за все обіцяли на місці. Щойно цей гачок спрацьовував, до водіїв надходило ще одне прохання – поповнити мобільний телефон.

Потерпілі вносили кошти, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував учасник шахрайської схеми.

По прибуттю за місцем виклику, зв'язок із шахраями зникав. Самі підозрювані після отримання грошей на абонентський номер виводили їх на банківські карти та розподіляли між собою.

На цей час правоохоронцями перевіряється причетність підозрюваних до щонайменше 30 таких епізодів.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки трьом місцевим мешканцям (ч. 4 ст. 190 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Двом із підозрюваних обрано запобіжний захід  - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Тривають необхідні слідчі дії та встановлюються інші громадяни, які можливо постраждали від дій фігурантів.

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