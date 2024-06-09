Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф, — ЗМІ

Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф. Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на українське військове джерело.
Так, в районі Бєлгорода 9 червня було уражено командний пункт, також 8 червня Сили оборони уразили російський десантний корабель в Азовському морі.
«Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території рф», — вказує джерело.
За даними Sky News, незрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, а також чи була це західна зброя.
Джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали «скоординованого удару» по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.
Судно стало п'ятим з семи десантних кораблів класу «Ропуха», які були потоплені або «приведені в непридатність» внаслідок українських атак, повідомило джерело.
За словами співрозмовника, росіяни використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і матеріалів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.
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