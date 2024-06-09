Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф, — ЗМІ

У Бєлгородській області, імовірно, було уражено російський командний вузол.

Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф. Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на українське військове джерело.

Так, в районі Бєлгорода 9 червня було уражено командний пункт, також 8 червня Сили оборони уразили російський десантний корабель в Азовському морі.

«Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території рф», — вказує джерело.

За даними Sky News, незрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, а також чи була це західна зброя.

Джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали «скоординованого удару» по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Судно стало п'ятим з семи десантних кораблів класу «Ропуха», які були потоплені або «приведені в непридатність» внаслідок українських атак, повідомило джерело.

За словами співрозмовника, росіяни використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і матеріалів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

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