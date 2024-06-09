Практика судів
  1. В Україні

Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф, — ЗМІ

20:08, 9 червня 2024
У Бєлгородській області, імовірно, було уражено російський командний вузол.
Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території рф. Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на українське військове джерело.

Так, в районі Бєлгорода 9 червня було уражено командний пункт, також 8 червня Сили оборони уразили російський десантний корабель в Азовському морі.

«Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території рф», — вказує джерело.

За даними Sky News, незрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, а також чи була це західна зброя.

Джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали «скоординованого удару» по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Судно стало п'ятим з семи десантних кораблів класу «Ропуха», які були потоплені або «приведені в непридатність» внаслідок українських атак, повідомило джерело.

За словами співрозмовника, росіяни використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і матеріалів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повторний медогляд щодо придатності до військової служби: суд вказав, що не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття висновку ВЛК

Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку.

Дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг»

До Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» вноситимуть дані про ухилення від військового обов’язку і про блокування рахунку за виконавчим провадженням – Рада прийняла закон.

Входити до об’єктів, перевіряти телефони, проводити слідчі перевірки: ЄС створить «ревізора» з антикорупційними експертами для контролю за витрачанням Україною 50 млрд євро

План «гроші в обмін на реформи» від ЄС для України Ukraine Facility передбачає створення в ЄС «ревізора» в особі Аудиторської ради, куди увійдуть антикорупційні експерти, а також слідчі повноваження для контролю за витрачанням коштів.

Суддя повідомила у Вищу раду правосуддя про те, що матеріали її суддівського досьє стали доступні сторонній особі

У Черкасах учасник судового процесу спробувала створити конфлікт інтересів.

ВККС визнала, що суддя ВАКС вказала у декларації доброчесності неповну інформацію щодо дій в умовах конфлікту інтересів

Ініціатором заяви щодо судді ВАКС Тетяни Крикливої стала засуджена нею фігурантка кримінального провадження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва