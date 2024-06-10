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Макрон розпустив парламент Франції та оголосив дострокові вибори

08:08, 10 червня 2024
Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.
Макрон розпустив парламент Франції та оголосив дострокові вибори
Фото: АР
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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту і призначення дострокових парламентських виборів на 30 червня і 7 липня. Про це інформує Le Figaro.

Він виступив зі звернення до нації після того, як оголосили результатів екзитполів на виборах до Європарламенту. Екзитполи передбачають перемогу партії "Національне об'єднання", лідеркою якої була Марін Ле Пен.

"Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але, перш за все, це акт довіри. Я почув ваше повідомлення і не залишу його без відповіді", - оголосив президент Франції.

Макрон сказав, що він не може робити вигляд, що нічого не сталося, що результати виборів до ЄС не є хорошими для його уряду, а також що зростання голосів за Ультраправе "Національне об’єднання" становить небезпеку для Франції та Європи.

Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

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