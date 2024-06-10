Выборы в Европарламент: предварительные итоги по странам

В Германии партия канцлера Олафа Шольца заняла третье место, а во Франции президент Эмманюэль Макрон распустил парламент из-за победы партии «Национальное объединение».

В воскресенье, 9 июня, в 20 странах Европы прошли выборы в Европейский парламент. Европейская народная партия, по предварительным данным экзитполя, побеждает на выборах. Об этом говорится в прогнозе Европейского парламента.

Предварительные итоги по странам:

В Германии партия Олафа Шольца заняла третье место после пророссийской Альтернативы для Германии. На первом месте оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.

В Польше победителем стала Гражданская коалиция премьера Дональда Туска. На втором месте партия "Право и справедливость" Анджея Дуды.

В Венгрии победила партия Виктора Орбана.

В Австрии вероятным победителем станет пророссийская Партия свободы.

В Словакии на выборах на первом месте заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьера Роберта Фицо на втором месте.

В Греции первенство удержало движение "Новая Демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса.

В Испании побеждает оппозиционная Народная партия.

Во Франции "Национальное объединение" набрало почти треть голосов.

Напомним, что кандидат на пост президента Еврокомиссии от ЕНП Урсула фон дер Ляйен рассказала о цели создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента.

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