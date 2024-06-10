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Урсула фон дер Ляйен анонсировала цель создания большинства в Европарламенте с проукраинскими силами

09:36, 10 июня 2024
Новое большинство в парламенте Евросоюза должно быть «проевропейским и проукраинским», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала цель создания большинства в Европарламенте с проукраинскими силами
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Европейская народная партия, которая получила больше голосов на выборах в Европарламент, будет формировать большинство. Политическая сила будет строить крепкий "центр", который будет иметь четкую проевропейскую и проукраинскую позицию. Об этом заявила кандидат на пост президента Еврокомиссии от ЕНП Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

"Я всегда говорила, что хочу создать широкое большинство для сильной Европы. В своем первом мандате я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель — продолжить этот путь с теми, кто проевропейский, проукраинский, за верховенство права, и с завтрашнего дня эта работа начинается снова", – сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, мир вокруг нестабильный, и она "никогда не позволит дестабилизировать общество и ослабить Европу".

"Мир вокруг нас бушует. Разные силы снаружи и внутри пытаются дестабилизировать наши общества, они пытаются ослабить Европу. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также выразила уверенность, что сможет получить поддержку для продолжения работы в должности президентки Еврокомиссии как от Европейского совета, так и от Европейского парламента. Хотя, по ее словам, достижение этого результата все еще потребует много усилий.

Она также отметила, что на протяжении всей компании работала, чтобы сформировать политическое большинство проевропейских сил.

Именно поэтому ЕНП немедленно приступит к работе с большими политическими семьями с близкими платформами, среди которых Европейские социалисты и демократы (S&D) и "Обновляя Европу" (Renew Europe).

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