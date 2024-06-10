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Урсула фон дер Ляєн анонсувала мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами

09:36, 10 червня 2024
Нова більшість у парламенті Євросоюзу має бути «проєвропейською та проукраїнською», - заявила Урсула фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн анонсувала мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами
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Європейська народна партія, яка здобула найбільше голосів на виборах до Європарламенту, формуватиме більшість. Політична сила будуватиме міцний "центр", що матиме чітку проєвропейську та проукраїнську позицію. Про це заявила кандидатка на посаду президента Єврокомісії від ЄНП Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову", – сказала фон дер Ляєн.

Крім того, за словами президентки Єврокомісії, світ навколо є нестабільним, і вона "ніколи не дозволить дестабілізувати суспільство та послабити Європу".

"Світ навколо нас вирує. Різні сили зовні та всередині намагаються дестабілізувати наші суспільства, вони намагаються ослабити Європу. Ми ніколи не дозволимо, щоб це трапилося", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також висловила впевненість, що зможе отримати підтримку для продовження роботи на посаді президентки Єврокомісії як від Європейської ради, так і від Європейського парламенту. Хоча, за її словами, досягнення цього результату все ще потребуватиме багато зусиль.

Вона також зауважила, що протягом всієї компанії працювала, аби сформувати політичну більшість проєвропейських сил.

Саме тому ЄНП негайно розпочне роботу з великими політичними родинами із близькими платформами, серед яких – Європейські соціалісти й демократи (S&D) та "Оновлюючи Європу" (Renew Europe). 

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