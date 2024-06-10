Щоб не були мішенями, — у Повітряних силах повідомили, що частина переданих F-16 зберігатиметься не в Україні

Літаки планують убезпечити від російських ударів.

Не всі винищувачі F-16, які Україні передадуть партнери, будуть знаходитися на нашій території. Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов, передає Радіо Свобода.

"Це будуть українські літаки, які будуть використовуватися для підготовки наших же пілотів. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями", – сказав він.

Голубцев зазначив, що наразі 4 країни підтвердили надання F-16 Україні, проте висловив думку, що кількість може збільшитися з часом, позаяк "майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35".

"Що стосується 30 літаків, 40. Тут слід розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватися для підготовки наших пілотів", — сказав він.

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