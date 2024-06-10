Вибори до Європарламенту: яка партія лідирує за результатами екзит-полів

Європейська народна партія, за попередніми даними екзит-полів, перемагає на виборах.

У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту. Про це йдеться у прогнозі Європейського парламенту.

Європейська народна партія, за попередніми даними, перемагає на виборах. За прогнозами, Європейська народна партія матиме у десятому скликанні Європарламенту найбільшу фракцію. Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн - провідна кандидатка на посаду президента Єврокомісії від ЄНП.

За ними слідує об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості приблизно 82 депутати.

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 71 мандат, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" — 62 місця.

Натомість об'єднання "Зелені / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, втратить у представництві в ЄП і отримає приблизно 53 місця

Група Прогресивний альянс соціалістів і демократів, попередньо, здобуває 135 мандатів. Ліві набирають 34 мандати.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту.

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