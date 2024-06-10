Выборы в Европарламент: какая партия лидирует по результатам экзит-поллов

Европейская народная партия, по предварительным данным экзит-полов, побеждает на выборах.

В воскресенье, 9 июня, в 20 странах Европы прошли выборы в Европейский парламент. Об этом говорится в прогнозе Европейского парламента.

Европейская народная партия, по предварительным данным, побеждает на выборах. По прогнозам, Европейская народная партия будет иметь в десятом созыве Европарламента самую большую фракцию. Напомним, что Урсула фон дер Ляйен – ведущая кандидатка на пост президента Еврокомиссии от ЕНП.

За ними следует объединение либералов "Обновляя Европу", которые могут рассчитывать на группу в парламенте в количестве примерно 82 депутата.

Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут получить 71 мандат, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" - 62 места.

В то же время объединение "Зеленые / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, потеряет в представительстве в ЕП и получит примерно 53 места.

Группа Прогрессивный альянс социалистов и демократов предварительно приобретает 135 мандатов.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента.

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