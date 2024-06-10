В Киеве мужчина бросил гранату в фасад жилого дома, фото

Инцидент произошел в Шевченковском районе, есть пострадавшая.

Фото: УНИАН

В Киеве мужчина бросил гранату в фасад жилого дома. Возле одного из подъездов в траве образовалась воронка от взрыва.

Как сообщили в полиции, они установили злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе столицы. С ним общаются следователи, выясняющие мотивы его поступка и происхождение боеприпаса.

Известно, что местный житель 1977 года рождения бросил гранату в сторону фасада многоэтажного дома. Граната отскочила от здания, упала на землю и взорвалась. В результате взрыва 36-летняя женщина получила осколочное ранение руки.

Фото: УНИАН

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