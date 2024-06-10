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Чтобы не были мишенями, — в Воздушных силах сообщили, что часть переданных F-16 будет храниться не в Украине

09:11, 10 июня 2024
Самолеты планируют обезопасить от российских ударов.
Чтобы не были мишенями, — в Воздушных силах сообщили, что часть переданных F-16 будет храниться не в Украине
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Не все истребители F-16, которые передадут Украине партнеры, будут находиться на нашей территории. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов, передает Радоо Свобода.

"Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов. Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", – сказал он.

Голубцев отметил, что в настоящее время 4 страны подтвердили предоставление F-16 Украине, однако высказал мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, в которых на вооружение есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

"Что касается 30 самолетов, 40. Здесь следует понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов", - сказал он.

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