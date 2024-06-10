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ГБР и СБУ разоблачили схему уклонения от налогов, организованную родными братьями экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака

10:35, 10 июня 2024
Незаконная деятельность нанесла государству ущерб на сумму около 75 миллионов гривен.
ГБР и СБУ разоблачили схему уклонения от налогов, организованную родными братьями экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака
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Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины заочно сообщили о подозрении родным братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двух сообщников.

Отмечается, что они организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов. Это нанесло государству многомиллионный ущерб.

Установлено, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по производству кирпича. Сырье для продукции добывалось на одном из карьеров региона.

«По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах производимой продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные деньги.

Также участники схемы фальсифицировали финансовую, налоговую и статистическую отчетность. В результате на протяжении пяти лет на предприятии было скрыто продукции почти на 160 млн грн, а госбюджет недополучил почти 75 млн грн налогов», — рассказали в ГБР.

По данным следствия, эти средства передавались Медведчуку и Казаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.

Братьям экс-нардепов, директору и главному бухгалтеру предприятия доложено о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн – для директора и 6 млн грн – для главного бухгалтера.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

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